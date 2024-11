Ilgiorno.it - Como, a Pierantonio Lorini il Premio Viviani

è il vincitore del 26°Antoniodi Nova Milanese, dedicato all’arte. Ex dirigente del Comune di, 71 anni,si è aggiudicato il primo, del valore di 1000 euro, con l’opera “Libri non letti”, realizzato con grafite e olio di lino su carta. L’opera andrà ad arricchire la Civica Raccolta Artistica collocata all’interno di Villa Vertua Masolo. L’edizione 2024 concorso artistico, organizzato dalla Libera Accademia di Pittura e dedicato alla memoria del suo fondatore, per il quale ogni anno viene pubblicato un bando, ha avuto un’adesione particolarmente ampia, con 164 concorrenti da tutta Italia. Per, non è il primo riconoscimento artistico: appassionato di pittura da sempre, fin dagli studi universitari di Ingegneria al Politecnico di Milano, si è appassionato di tecniche grafiche, pittoriche e di incisione, frequentando la scuola d'Arti e Mestieri Castellini di