Ilgiorno.it - Come funziona il sistema dei crediti: si parte da 30

Leggi su Ilgiorno.it

Stabilito cos'è esi ottiene la patente è necessario fare un po' di chiarezza suldi attribuzione dei punteggi. Sidai 30iniziali assegnati automaticamente con il rilascio del documento, il punteggio potrà salire fino ad arrivare a quota 100 attraverso l'adozione di misure aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si possono accumularecon attività mirate, ad esempio, l’organizzazione di corsi di formazione per i lavoratori, l’implementazione di misure preventive, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale e la segnalazione dei rischi. È previsto un aumento di 10al momento del rilascio della patente, con l’aggiunta di un credito per ogni biennio di attività senza violazioni, fino a un massimo di 20 totali. Va poi precisato che il raggiungimento del tetto massimo (i famosi 100) richiederà almeno 40 anni di attività senza violazioni.