Napolitoday.it - Colpi di pistola nella notte, spari contro una sala giochi

Leggi su Napolitoday.it

Questaintorno alle 2 i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna e della stazione di Marigliano sono intervenuti in via del Sole, a Marigliano per l’esplosione did’arma da fuoco.I proiettili sarebbero stati esplosila vetrata di una