Cocaina nascosta nelle mutande Artigiano assolto | Non era spaccio

Quando lo avevano trovato con lanegli slip aveva spiegato che era la sua scorta personale, acquistata con i soldi del lavoro estivo e approfittando di uno ‘sconto’. Quella versione non gli aveva evitato l’arresto, ma sembra averlo salvato in tribunale. Si è chiusa infatti con un’assoluzione l’udienza di ieri mattina a carico di un45enne fermato al Lido degli Estensi a settembre e trovato in possesso di venti grammi di ‘polvere bianca’. Secondo il giudice non c’era alcuna prova die da qui la decisione. L’uomo, difeso dall’avvocato Gian Luigi Pieraccini, era stato fermato dai militari comacchiesi durante uno dei consueti controlli sulla strada. Oltre alla normale verifica dei documenti, considerato l’atteggiamento molto nervoso dell’automobilista, i carabinieri avevano deciso di passare alla perquisizione dell’auto e personale.