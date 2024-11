Agi.it - Claudio Ranieri vicino alla Roma. Incontro a Londra con i Friedkin

AGI - Non c'è ancora l'ufficialità ma - se non ci saranno intoppi -potrebbe essere il nuovo allenatore della, il terzo di questa disgraziata stagione calcistica per i colori giallorossi. Martedì sera il 73enne tecnico,no di origine nonchènista, ha preso un aereovolta diin compagnia del proprio agente per raggiungere i, proprietari del club. Da capire se averrà chiesto di sedersi in panchina fino al termine della stagione oppure di fare da direttore tecnico per supportare un altro allenatore. Per, che aveva deciso di prendersi una pausa dopo due anni al Cagliari certamente faticosi ma ricchi di soddisfazione (nei quali ha conquistato una promozione in A e una salvezza), sarebbe la terza esperienza da tecnico giallorosso, dopo aver indossato la maglia a inizio carriera nella stagione '73-'74.