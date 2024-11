Lanazione.it - Cinema, teatri e musei per tutti e con tutti. A dicembre riparte l’"affido culturale"

AREZZO Dal’. Il progetto, giunto per la prima volta in Toscana nel 2022, vuole contrastare la povertà educativa grazie alla collaborazione attiva fra famiglie che stringono un patto finalizzato a realizzare insieme uscite destinate ai più piccoli al, a teatro, nei, nelle librerie ed altre esperienze di fruizione. Realizzato dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus e dal Comune, in collaborazione con la Fondazione Guido d’Arezzo e la Fondazione Arezzo Comunità, è curato da Officine della Cultura. Questa edizione del progetto resterà attiva ad Arezzo fino al prossimo giugno. Saranno coinvolte fino a 14 famiglie e circa 35 bambini di età compresa tra la prima infanzia e l’adolescenza, che potranno partecipare ad un numero minimo di 10 uscite di gruppo.