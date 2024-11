Romadailynews.it - Cina: Shandong, servizi di assistenza agli anziani a Rizhao (2)

Leggi su Romadailynews.it

, 13 nov – (Xinhua) – Deglisi divertono con la danza “yangko” in un complesso residenziale che offrecompleti per gli, nella provincia orientale cinese dello, l’11 novembre 2024. Negli ultimi anni, la citta’ si e’ impegnata per migliorare idiche integranomedica, fitness e quotidiana attraverso strutture domiciliari e basate sulla comunita’. (Xin) Agenzia Xinhua