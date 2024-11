Romadailynews.it - Cina: avvia politiche fiscali a sostegno del mercato immobiliare

Leggi su Romadailynews.it

Pechino, 13 nov – (Xinhua) – Oggi lahato delledello sviluppo costante e sano del. Il ministero delle Finanze ha affermato che il Paese aumentera’ gli incentivi in termini di imposta sul trasferimento di beni immobili per sostenere attivamente le esigenze abitative essenziali delle persone e quelle di miglioramento delle loro condizioni abitative. Il tasso sul pagamento anticipato minimo per l’imposta sull’apprezzamento dei terreni sara’ abbassato per alleviare le difficolta’ finanziarie delle societa’ immobiliari. Inoltre, le autorita’ chiariranno lerelative alle imposte sul valore aggiunto e alle imposte sull’apprezzamento dei terreni in linea con l’eliminazione degli standard per le abitazioni ordinarie e non, riducendo i costi delle transazioni di abitazioni di seconda mano e mantenendo stabili gli onerisulle societa’ immobiliari.