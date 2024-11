Gravidanzaonline.it - Chris Pratt e Katherine Schwarznegger Pratt, è nato il terzo figlio dal nome particolare

Schwarzeneggersono diventati di nuovo genitori, come annunciato dalla coppia stessa lo scorso 11 novembre su Instagram. La scrittrice e l'attore hanno accolto in famiglia un maschietto, cui hanno dato unestremamente carico di significato, Ford Fitzgerald. "Siamo felicissimi di annunciare la nascita di nostro, Ford Fitzgerald Schwarzenegger– si legge nella caption – Mamma e bambino stanno bene e i fratelli di Ford sono entusiasti del suo arrivo. Ci sentiamo così benedetti e grati.Con amore,".Il piccolo va ad aggiungersi così alle sorelle maggiori Lyla Maria, 4 anni, ed Eloisetina, 2 anni, oltre che alcheha avuto dal suo precedente matrimonio con Anna Faris, Jack, che oggi ha 11 anni.