Napolitoday.it - Chiedono il "pizzo" per conto del clan: finiscono in manette in tre

Leggi su Napolitoday.it

I carabinieri di Casoria hanno tratto in arresto tre persone accusate di tentata estorsione in concorso, aggravata dal metodo mafioso. Gli indagati, tra agosto e ottobre 2023, avrebbero in più occasioni minacciato i gestori di un esercizio commerciale di Afragola.In particolare, i tre.