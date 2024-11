Perugiatoday.it - Chiede il reddito di cittadinanza, ma possiede auto e partita Iva: processato e assolto

Leggi su Perugiatoday.it

Presenta la domanda per ildi, ma non dichiara di avere laIva e possedere quattrovetture. Per questo un marocchino di 47 anni, difeso dall’avvocato Teresa Giurgola, è finito davanti al giudice per l’udienza preliminare per avere “indebitamente ottenuto mediante.