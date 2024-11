Lanazione.it - Chi era Luciano Ardiccioni, il professore di filosofia innamorato di Firenzuola

Firenze, 13 novembre 2024 - Tutti aconoscevano, e sono stati addolorati dalla sua morte.didi lungo corso, aveva scelto questo posto come luogo del cuore, della sua azione sociale, culturale e politica. Non ha solo scritto manuali di, ma l’amore per il territorio si è riversato nelle ricerche di storia locale, soprattutto sul periodo del fascismo e della seconda guerra mondiale. Animato da un grande rigore metodologico, prima curò uno dei libri sulla storia del passaggio della Linea Gotica “attraverso la guerra”, poi collaborò alla pubblicazione di un diario di un ebreo che fu salvato da due famiglie firenzuoline. E si occupò anche dell’attività degli antichi coltellinai di Scarperia. Si è impegnato anche concretamente per il territorio, arrivando, nel 2004, a candidarsi a sindaco a capo di un gruppo civico di sinistra e della lista “Per un’altra”.