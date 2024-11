Veronasera.it - "Cercasi tata…praticamente perfetta!" in scena al Teatro Smeraldo

Leggi su Veronasera.it

Tata. Praticamente!” al. Non perdere l’occasione di vivere una magica avventura aldi Valeggio sul Mincio! Il 21 dicembre alle 21 e il 22 dicembre alle 17.30, la Compagnia Lapecoranera, in collaborazione con l’Associazione APS Music Hall, porta in.