Spazionapoli.it - Caso Conte-VAR, ADL rompe il silenzio: nel mirino anche Marotta

il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto in merito alVAR, scatenatosi dopo le parole di Antonio, molto critico sul protocollo.Continua a fare il discutere ilVAR, sollevatosi in seguito alle parole pronunciate da Antonio, tecnico del Napoli, sia a DAZN che in conferenza stamap dopo la sfida contro l’Inter. Una situazione che, stando a quanto si apprende nelle ultime ore, potrebbe costare caro all’allenatore del club partenopeo (qui per tutti gli scenari).In questi minuti, è arrivatala nota da parte del presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, che da Los Angeles ha avuto il modo di dire la sua su un dibattito che è destinato ad andare avanti ancora per molto tempo.Notizie SSC Napoli, il comunicato di De Laurentiis sulVARAurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, non ci sta e rilascia un comunicato sulVAR attraverso il sito ufficiale del suo club.