Caselle di posta elettronica | la scadenza del 15 novembre per docenti e ATA del 14 per le scuole

Leggi su Orizzontescuola.it

Con l'approssimarsi delle scadenze ricordiamo due date importanti relative all'utilizzo delledisia per il personale scolastico che per le. Il 15, venerdì, scade il termine entro il qualee ATA devono effettuare l'accesso per mantenere attiva la casella diistituzionale.L'articolodi: ladel 15pere ATA, del 14 per le