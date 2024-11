Liberoquotidiano.it - "Caro Elon, ti sfugge un particolare...": Bersani fuori controllo, si rivolge direttamente a Musk | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Un tizio, che è il più ricco del mondo, forse in questo momento la persona più potente, si permette di dire che noi in Italia dobbiamo mandare a casa i giudici. E non c'è uno del governo che dica 'come ti permetti?'": Pier Luigilo ha detto a Giovanni Floris a DiMartedì su La7, parlando del commento dia proposito del mancato trattenimento dei migranti in Albania deciso dal tribunale di Roma. Una decisione, che ha portato il miliardario a scrivere sui social che quei giudici "se ne devono andare".ndosial ceo di Tesla, poi, il leader storico della sinistra ha detto: ", tiun. A differenza degli altri Paesi sconfitti, l'Italia se l'è data lei la Costituzione. Non gliel'hanno data né l'Inghilterra né gli Stati Uniti, come l'hanno data alla Germania e al Giappone.