Oasport.it - Carlos Alcaraz si allena a Torino: lo spagnolo vuol giocare contro Rublev nelle ATP Finals

Verso il sì. Ci si chiedeva stamane cosa avrebbe deciso di fare, debilitato da un virus influenzale che l’ha colpito in particolar modo alle vie respiratorie. La brutta prestazione all’esordio delle ATP2024il norvegese Casper Ruud e l’annullamento dell’mento di ieri, dopo appena 10?, avevano alimentato dubbi sulla permanenza adel campione.A quanto pare, però,giocherà quest’oggi non prima delle 14.00il russo Andrey. Sono queste le indicazioni che arrivano dall’Inalpi Arena. Stamane, Carlitos aveva in programma un training a partire dalle 10.45 sul campo principale. Le notizie riportate dai media iberici e i video pubblicati su X confermano la volontà del n.3 del mondo di.Come aveva detto ieri il suo tecnico JuanFerrero, la forma non può essere ottimale, ma si riteneva improbabile una rinuncia.