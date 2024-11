Zon.it - Capaccio, strage sulla provinciale: travolti due giovani in bici, entrambi deceduti

Tragedia lungo la strada11, tra Matinella di Albanella e Ponte Barizzo diPaestum. Un automobilista, per cause ancora in fase di accertamento, ha investito dueciclisti, un 23enne e un 20enne originari del Bangladesh, nei pressi di un distributore di carburante.I soccorsi, giunti rapidamente sul posto con la Croce Rossa di, si sono rivelati inutili: uno dei ragazzi è morto sul colpo, mentre il secondo, trasportato in gravissime condizioni al Ruggi d’Aragona di Salerno, è deceduto poco dopo.Carabinieri di Agropoli e polizia municipale stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità.Segui ZON.IT su Google News.