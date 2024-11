Anteprima24.it - Campania, Rubano: “Soddisfazione per gli investimenti a Sant’Agata e Baselice”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Il costante impegno del governo di centrodestra per lasi dimostra ancora una volta concreto con il sostegno al territorio e la protezione delle comunità locali. Grazie all’attento intervento del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha lavorato per garantire questi fondi, arriveranno oltre 60 milioni di euro in regione per contrastare il dissesto idrogeologico. Esprimo sincera gratitudine al Ministro Pichetto Fratin per l’attenzione dimostrata verso le esigenze del territorio campano e delle sue comunità.Questi, che comprendono 7,9 milioni di euro destinati al recupero e consolidamento del centro storico diDe’ Goti e 3,5 milioni di euro per la sistemazione idrogeologica di, rappresentano un passo importante per garantire sicurezza e valorizzare il patrimonio storico e ambientale della