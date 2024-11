Teleclubitalia.it - Campania, prorogata allerta meteo fino a domani 14 novembre. Prevista anche allerta vento

La Protezione Civile della Regione, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato e integrato la vigentedi colore giallo per temporali. L‘avviso di criticità scadrà alle 12 di, giovedì 14e non più alle 8 del mattino, come precedentemente indicato. Dalla mezzanotte, però, la perturbazione si estenderà.L'articolo14Teleclubitalia.