Teleclubitalia.it - Campania, colpo in piena notte alla farmacia: portata via cassaforte piena di contanti

Leggi su Teleclubitalia.it

Unda 25 mila euro è stato messo a segno la scorsain unadi via Carlo Marx a Sperone, in provincia di Avellino. Almeno sei le persone entrate in azione tutte con il volto coperto da passamontagna e guanti. La banda ha assaltato l’attività commerciale, portando via unacontenente la .L'articoloinviadiTeleclubitalia.