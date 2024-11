Lanazione.it - Camion contro moto: paura a Prato, due giovani in codice rosso

Leggi su Lanazione.it

, 13 novembre 2024 – Grave incidente a. Questa mattina, 13 novembre, duesono rimasti feriti nello sche ha coinvolto une una molto. E’ accaduto intorno alle 8 in viale della Repubblica dove entrambi isono stati soccorsi dal 118 e trasportati inall’ospedale Santo Stefano. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica di quanto accaduto. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi.