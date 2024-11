Lanotiziagiornale.it - Cambia il piano di pace ucraino, Zelensky strizza l’occhio a Trump

Davanti al crescente timore che Donaldpossa decidere per il disimpegno americano dal conflitto, causando la probabile sconfitta di Kiev contro Mosca, il presidente Volodymyrha deciso di giocarsi il tutto per tutto. Secondo il Financial Times, il leader dell’Ucraina, ben conscio dell’importanza di sfruttare al meglio le proprie carte con il presidente eletto, avrebbe presentato ail suo noto “della vittoria”, arricchito da due clausole pensate specificamente per suscitare l’interesse del nuovo inquilino della Casa Bianca.Stando a quanto riporta il prestigioso quotidiano, citando fonti ucraine a conoscenza del dossier, le novità riguardano potenziali accordi commerciali tra Usa e Ucraina, l’accesso prioritario alle materie prime dell’ex repubblica sovietica e, al termine del conflitto, il dispiegamento di truppe ucraine in Europa per sostituire parte del contingente americano che assicura la difesa del continente dalle minacce esterne.