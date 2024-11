Dailymilan.it - Calciomercato Milan, tutti pazzi per Daniel Maldini: quante squadre interessate!

Leggi su Dailymilan.it

Diversehanno messo nel mirinoper la prossima sessione di: che rimpianto per il! Le ultimenon smette di stupire. Il fantasista italiano ha messo in luce tutte le sue qualità in questo inizio di stagione con la maglia del Monza.Squadra in cui è arrivato a costo zero: ilha scelto di non richiedere somme di denaro per il giocatore nella scorsa sessione di.La dirigenza rossonera ha voluto inserire solamente una clausola del 50% su una sua futura rivendita per tutelarsi in caso di un exploit del calciatore.Mezza serie A vuole. E ora anche ilci pensa. View this post on InstagramA post shared by(@dani.malda)per!LEGGI ANCHE Verso-Juventus, Thiago Motta recupera Nico Gonzalez? Le ultimeUn salto di qualità avvenuto in questo avvio di Serie A come dimostra la prima convocazione ottenuta danella nazionale maggiore italiana.