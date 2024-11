Dailymilan.it - Calciomercato Milan, sarà Fabiano Parisi il nuovo vice Theo Hernandez?

Il Milan potrebbe arrivare a Fabiano Parisi nella prossima sessione di calciomercato per ricoprire il ruolo di vice Theo Hernandez nella seconda parte di stagione. Le ultime. Il Milan non si ferma. La società rossonera sta continuando a lavorare durante la sosta per le nazionali di novembre in attesa della prossima sessione di calciomercato. La dirigenza del club insegue un terzino sinistro che possa ricoprire il ruolo di vice Theo Hernandez nella seconda parte di stagione. Diversi i nomi valutati. Tra cui quello di Fabiano Parisi, calciatore classe 2002 attualmente alla Fiorentina chiuso dalla concorrenza di Robin Gosens e Cristiano Biraghi in quella posizione.