Dailymilan.it - Calciomercato, il Milan valuta Hugo Larsson per il centrocampo. Ecco chi è

Leggi su Dailymilan.it

Ilpensa a un possibile arrivo diLaon in rossonero nella prossima sessione invernale di. Il punto della situazioneLaon ha attirato l’attenzione del. L’inizio di stagione del centrocampista svedese dell’Eintracht Francoforte – sedici apparizioni con tre reti all’attivo considerando finora tutte le competizioni – ha colpito la dirigenza del club sette volte campione d’Europa.Motivo per cui i rossoneri starebbero quindindo la possibilità di acquistare il giocatore. Un suo arrivo consentirebbe infatti alla squadra allenata da Paulo Fonseca di completare il reparto di mezzo. Reparto in cui ilè in enorme difficoltà dall’inizio di quest’anno.IlvuoleLaon, ma occhio a Liverpool e Arsenal. View this post on InstagramA post shared byLaon (@larsoon), ilLaon per il