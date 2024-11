Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Under 21. Kayode "Sara' bello affrontare la Francia"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"La concorrenza interna la vivo benissimo, uno vale l'altro in Nazionale" ROMA - "Con la Fiorentina in questi primi tre mesi abbiamo fatto tantissimo a livello personale e di squadra. Abbiamo iniziato con il piede giusto, siamo secondi in classifica, ma dobbiamo continuare ad andare forte. Sono conv