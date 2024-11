Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Trentalange "Aia sia realmente autonoma, Var migliorabile"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

L'ex numero 1 dell'associazione arbitri presenta la propria candidatura ROMA - "Fare il presidente dell'Aia è stato per me un onore e una soddisfazione, ma oggi non vedo prospettiva senza una vera autonomia. Non voglio andare fuori dalla federazione, quello di cui parlo è un progetto interno e soste