Calcio: Nations League donne.A febbraio Italia contro Galles e Danimarca

Prime due gare in casa per le azzurre che poi ad aprile voleranno in Scadinavia per le sfide con le svedesi e le danesi ROMA - Due gare in casa per inaugurare il nuovo anno e l'inizio della seconda edizione dellainsieme ai propri tifosi, pronti a stringersi attorno alla Nazionale Fem