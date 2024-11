Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Adriano "Io il più grande spreco, nella favela sono libero"

"Bevo perché non è facile essere una promessa rimasta incompiuta" RIO DE JANEIRO (BRASILE) - "Il piùdel: io. Mi piace questa parola,. Non solo perché suona bene, ma perché mi piace un sacco sprecare la vita. Sto bene così, in un frenetico. Mi piace questo stigma".