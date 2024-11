Quifinanza.it - BTP: collocate 4 tipologie di titoli. Asta fa sold-out con rendimenti in crescita

Il Tesoro ha annunciato oggi i risultati delle aste di medio-lungo termine tenutesi questa mattina, che hanno riguardato 4di BTP a 3,7,10 e 15 anni per un valore complessivo di oltre 8,2 miliardi di euro, congeneralmente ined una domanda sempre robusta, che conferma l’interesse del mercato per iitaliani. Per tutti icollocati è previsto regolamento il 15 novembre 2024.Il decennale vede calare il rendimentoLa 17^ trance del BTP a 10 anni (vita residua 8 anni), cedola 2,5%, scadenza 1° dicembre 2032, è stata collocata per un importo di 1,5 miliardi di euro, a fronte di una domanda che ha sfiorato i 2,9 miliardi, per un rapporto di copertura di 1,92. Il rendimento lordo si è attestato al 3,37% e risuota in calo rispetto a 3,57% della precedentesu questa tipologia di titolo.