BRUNO VESPA A MEDIASET? "MI AVREBBERO DATO IL DOPPIO. AD AGOSTO SCADE IL CONTRATTO RAI"

prosegue il giro delle sette chiese, anzi delle infinite chiese visto che spunta ovunque per promuovere l’ultimo libro con un occhio in Rai e l’altro a.Da “Un Giorno da Pecora” -Se ho mai visto Amadeus al Nove? “No, ma provvederò. Sono suo amico e gli auguro tutto il bene, vedo che sta migliorando un pochino e mi fa piacere”. Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il giornalista e conduttore, intervistato da Giorgio Lauro e, oggi, Marisa Laurito.Secondo lei l’ex conduttore di Sanremo ha sbagliato a lasciare la Rai? “Non lo so, in una rete nuova si ha la possibilità di rifare il palinsesto da capo. Lo stimolo tutto sommato lo capisco e non credo sia stato solo economico”. Avevano chiesto anche a lei di andare al Nove? “No, a me hanno chiesto di andare a”.