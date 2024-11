Perugiatoday.it - Botte e minacce per la partita di calcio o le spese familiari: marito violento allontanato da casa

Leggi su Perugiatoday.it

Si arrabbia per la sconfitta della sua squadra del cuore o per lee se la prende sempre con la compagna. La Polizia di Stato di Perugia ha notificato la misura cautelare del divieto di avvicinamento, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, ad un.