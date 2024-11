Quotidiano.net - Borsa: Milano gira in rialzo con le banche, corre Mps

Ladi(+0,20%)in, dopo un avvio poco mosso. Piazza Affari è sostenuta dalle, tra cui spicca la performance di Mps (+3,2%) in attesa di un ulteriore collocamento da parte del Mef. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 128 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,66%. Nel listino principale si mettono in mostra Banco Bpm (+2,1%), Bper (+1,8%), Unicredit (+0,8%) e Intesa (+0,6%). Avanzano le assicurazioni con Unipol (+1,2%) e Generali (+0,7%). Positiva Tim (+1%), nel giorno del consiglio di amministrazione per i conti. Rimbalza Mediobanca (+0,5%), dopo il tonfo nel giorno della trimestrale. In fondo al listino Stm (-1,1%) e Iveco (-1%). Vendite anche su Leonardo e Stellantis (-0,9%). In ordine sparso l'energia con Eni (-0,2%) e Tenaris (-0,3%) e Saipem (+0,2%).