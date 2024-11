Borsa | l' Europa timida attende Wall Street Milano +03%

Quotidiano.net - Borsa: l'Europa timida attende Wall Street, Milano +0,3%

Borse europee timide, in vista dell'avvio didove i future sono in calo. Sui mercati c'è attesa per l'inflazione degli Stati Uniti di ottobre. Un dato che potrebbe portare la Fed a rimodulare le decisioni sul taglio dei tassi. Si guarda anche alla squadra di governo decisa da Donald Trump, con il timore di una guerra commerciale. Sul fronte valutario l'euro prosegue debole a 1,0621 sul dollaro. L'indice Stoxx 600 cede lo 0,2%. In rialzoe Madrid (+0,3%). Poco mosse Londra (+0,01%), Parigi (-0,05%) e Francoforte (-0,02%). I principali listini sono sostenuti dalle utility (+0,4%), con il prezzo del gas in calo. Ad Amsterdam le quotazioni scendono dell'1,5% a 43,60 euro al megawattora. Avanzano anche le banche (+0,6%) e le assicurazioni (+0,5%). Acquisti sull'energia con il petrolio in aumento.