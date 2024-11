Bonus NataleLeo | basta figlio a carico

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.06 "Dal governo arrivano nuove misure per i lavoratori". Lo dichiara in una nota il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo. "Viene ampliata la platea dei contribuenti che percepiranno ildi 100euro a Natale. Passeremo da poco di più di un milione di contribuenti a oltre quattro milioni e mezzo. Viene eliminato il requisito di avere il coniuge ae dunque per avere ilbasterà avere almeno un".