Sbircialanotizia.it - Bonus Natale, il Cdm dà l’ok ad allargare la platea degli aventi diritto

Leggi su Sbircialanotizia.it

Ilconsiste in 100 euro in più nella tredicesima Si allarga ladei beneficiari deldi 100 euro che sarà erogato con la tredicesima. La norma che amplia la, a quanto si apprende, sarebbe contenuta nello stesso decreto approvato oggi dal Cdm per riaprire i termini per .