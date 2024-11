Novaratoday.it - Bonfantini al freddo: gli studenti escono per protesta

Leggi su Novaratoday.it

A lezione con giubbotti e coperte: glidegli istituti Ravizza edi Novara da giorni sono costretti in aula con mezzi di fortuna per cercare di rimanere al caldo il più possibile. I riscaldamenti dell'istituto di corso Risorgimento infatti non funzionano come dovrebbero: nelle.