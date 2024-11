BJK Cup Finals 2024 | rinviata a venerdì la sfida Spagna-Polonia

Leggi su Sportface.it

Lavalida per le Billie Jean King Cuptraè stata15 novembre, con l’inizio previsto per le ore 10.00. Gli incontri erano inizialmente previsti per la giornata di oggi, ma la decisione del rinvio è arrivata in seguito all’allerta meteo prevista nella zona di Malaga, e predisposta dalle autorità regionali e locali. Le gare si disputeranno proprio nella cittadina andalusa, sede anche delle finali di Coppa Davis la prossima settimana. BJK CuplaSportFace.