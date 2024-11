Comingsoon.it - Ben Stiller nel trailer di Nutcrackers, commedia natalizia firmata da David Gordon Green

Un uomo metropolitano e stakanovista deve trasferirsi in campagna per prendersi cura di quattro vivacissimi e irrefenabili nipoti rimasti orfani all'improvviso. Eccoe trama di, che vedremo in streaming su Disney+.