Belloni alla guida dell’Anpi un onore

Cambio della guardiasezione codognese: a Vivianna Stroher succede Pietroil quale è stato nominato all’unanimità durante l’assemblea degli iscritti di sabato scorso. "È per me une orgoglio ricevere il testimone – spiega, il quale lega la sua aderenza all’associazione anche ad un episodio personale. "Mio nonno è stato un partigiano e suo padre è stato vittima del regime, ammazzato in quanto oppositore. Il mio impegno sarà quello mantenere vivo il dialogo con le istituzioni a tutti i livelli e le altre realtà associative al fine di tenere alti i valori scritti nella carta costituzionale e la difesa della memoria di chi ha lottato per la difesa della libertà propria e di tutti" ribadisce. Per Stroher, invece, si è trattato di un addiopresidenza "motivato driflessione di una necessaria svolta".