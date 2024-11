Fanpage.it - Belgio-Italia, probabili formazioni della partita di Nations League: i titolari di Spalletti

Leggi su Fanpage.it

si gioca domani sera alle 20:45 allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles. Gara valida per il 5° turno di, fase a gironi con gli Azzurri che devono difendere il primato nel Gruppo 2. Lucianoritrova in mediana Barella, in difesa Buongiorno prenderà il posto di Calafiori, in avanti si punterà ancora su Retegui.