Repubblica.it - “Bambini ora vi faccio piangere”, schiaffi e spinte: maestra della materna condannata a Taranto

La docente era stata arrestata in un blitz del novembre 2017 dopo le denunce delle famiglie: in Appello confermati quattro anni e 8 mesi di carcere. Nel mirino le condotte tra i banchi di scuola riprese anche in alcuni video, lei si era giustificata parlando del tentativo di.