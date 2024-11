Liberoquotidiano.it - Audience è il tema di Nostalgia di Futuro

è ildi Nostalgia di(16esima edizione) evento che ricorda Giovanni Giovannini (storico presidente FIEG): lunedì 18 novembre dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso Spazio Europa (gestito dall'Ufficio del Parlamento europeo in Italia e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea - via IV Novembre 149 Roma). Quest'anno la scelta è ricaduta sull'perché si prevede un aumento del 4% degli investimenti pubblicitari attribuibili alla Total. “La misurazione dell'in Europa deve adattarsi alle mutevoli abitudini di consumo dei media e ai progressi tecnologici - dice Franco Siddi (Presidente CRTV - TV2000 - TuttiMedia /cons. FIEG) - il nostro evento Nostalgia dianticipa i passaggi cruciali del cambiamento. Le norme Europee approvate (DSA, DMA, MFA,) tutelano libertà di mercato, pluralismo e concorrenza, ma bisogna garantire la sostenibilità economica di tutti i media per innovare e sostenere servizi di interesse generale e universalmente accessibili.