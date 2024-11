Oasport.it - ATP Finals, Arevalo/Pavic si riscattano e vincono il loro primo match con Bopanna/Ebden

C’è ancora speranza per Marceloe Mate. Il salvadoregno e il croato conquistano ilsuccesso nelleATPe muovono laclassifica nel gruppo Bob Bryan, avendo la meglio su Rohane Matthewcon il punteggio di 7-5 6-3 e riaprendo così le proprie speranze di qualificazione, che ora appaiono al lumicino per i vincitori dell’ultimo Australian Open.In una partita da quasi dentro o fuori è molto importante chi approccia al meglio il. E, in controtendenza al risultato finale, è l’australiano a prendersi sulle spalle la gara: subito 0-40 nel terzo gioco edconcretizza l’opportunità giocando in mezzo ai suoi avversari. Ma non si è fatto i conti con le ottime coperture a rete degli avversari, che si cuciono in avanti e con un paio di grandi parate si riportano in equilibrio.