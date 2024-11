Lapresse.it - Atp Finals 2024, oggi Alcaraz-Rublev. Lo spagnolo si è allenato

Alle Atpè il giorno di Carlos. Secondo il programma dell’evento in corso a Torino lo, numero 3 del mondo, alle 14 affronta il russo Andreynel secondo match del gruppo John Newcombe. Un match già decisivo per il murciano, sconfitto all’esordio dal norvegese Casper Ruud e non al top per alcuni problemi fisici.L’allenamento con MartinDopo aver interrotto l’allenamento di ieri, stamattinasi è regolarmentee secondo i media spagnoli la sua presenza in campo nella partita dinon è in dubbio. Il 21enne, stando a quanto riporta Marca, ha passato la giornata di ieri in albergo e ha preso degli antibiotici. Stamattina si èper 35 minuti con lo statunitense Andres Martin, monitorato dal suo medico personale Juanjo Lopez e dal coach Juan Carlos Ferrero.