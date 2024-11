.com - Ascolti tv, Grande Fratello batte Sinner nel prime time

(Adnkronos) – Il ‘’ vince la prima serata deglitv di ieri 12 novembre. Il reality di Canale 5 ha registrato 2.313.000 spettatori e il 17,9% di share, mentre il match di tennis trae Fritz per le Nitto Atp Finals, trasmesso su Rai 2, ha totalizzato 2.111.000 spettatori e il 10,1% di share. Rai 1, con il film ‘The Help’, si aggiudica il terzo posto, raggiungendo 2.014.000 telespettatori e uno share del 12,3%. In seconda serata si segnala la partenza di ‘Sanremo Giovani’ su Rai 2 che ha registrato 527.000 telespettatori e il 3,7% di share. Tornando alla prima serata La7 con ‘DiMartedì’ di Giovanni Floris ha guadagnato 1.566.000 telespettatori e uno share del 9,3% mentre Rai 3 con ‘Amore Criminale’ ha raggiunto 1.025.000 telespettatori e il 5,6% di share. Seguono: Italia 1 con ‘Die Hard – Un buon giorno per morire’ (946.