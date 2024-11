2anews.it - Arzano, fiamme in calzaturificio: intera fabbrica danneggiata

Leggi su 2anews.it

Indagini in corso per risalire alle cause dell’incendio che ha danneggiato la scorsa notte unadi scarpe ad, nel Napoletano. Un incendio è scoppiato la scorsa notte in un, in via Antonio D’Auria ad: l’è stata. L’origine dellein fase di accertamento ma non ci sono feriti. .