Arrampicata sportiva. Castellari detta legge tra gli Under 17

Lo scorso fine settimana a Forlì è iniziato il campionato regionale giovanile dicategoria Boulder che si concluderà con l’assegnazione dei titoli di categoria e la designazione degli aventi diritto a partecipare al Campionato Italiano. Ottimi sono stati i risultati ottenuti dalla Carchidio Strocchi che nell’17 femminile ha vinto l’oro con Ginevra. Bronzo nella stessa categoria per Allegra Luccaroni e buon piazzamento anche per Gaia Randi. nella categoria maschile, terzo posto per Giorgio Chiari, nell’19. Altro piazzamento, che ha portato punteggio per il secondo posto nella classifica per società, è stato quello di Samuel Contarini entrato nei migliori dieci nell’21. Doppio bronzo per l’Istrice Ravenna. Caterina Pazzaglia nell’19 femminile con Sara Strocchi e nell’17 maschile con Ludovico Ravaglia.