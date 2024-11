Perugiatoday.it - Anni di violenze e maltrattamenti e ora l'ultima beffa: non paga il mutuo e la casa finsice all'asta

Leggi su Perugiatoday.it

Perdere tutto, anche la, per via della violenza. Botte,, ingiurie, minacce, non sempre la violenza si attua con le mani e le parole. A volte non bno neanche denunce, processi e provvedimenti di allontanamento per interrompere la spirale di violenza.È la storia di una.